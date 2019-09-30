朴子竹村里居民拉布條抗議反興建養雞場

嘉義縣朴子市民代表吳宇宏、王文賀30日下午帶領竹村里超過50位居民，集結在竹村里鴨母寮東安小段，向正在興建養雞場的畜牧業者，表達反對立場，希望業者別再蓋養雞場；業者只透過公所表示，申請過程一切依法，仍會堅持興建。

王文賀表示，今年已經抗議2次，分別於2、3月，業者當時仍堅持興建，不願妥協；今日再次到現場說明訴求，但業者卻沒來，居民都相當不滿。朴子市公所指出，業者預定申請設置一場養雞場，並飼養3萬5000隻蛋雞，去年業者通過公所初審後，今年4月拿到建照及使用執照。

據了解，上周一朴子市崁後、崁前里也發生民眾抗議養雞場事件，由於依照嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例第四條第五項，規定畜牧場必須離住宅（不含農舍）500公尺以上才准興設，故對於偏鄉居民必是一大劣勢。

對此，公所表示，上次修正條例時間為2016年，希望嘉義縣政府能聽見朴子鄉親的心聲，考慮是否研擬修正，或確保將各散落的農舍也納入；有地方人士建議，縣府也可以規範各區飼養雞隻之總量管制，避免影響農舍主居住環境品質，否則未來將會發生更多抗爭事件。

(中時 )