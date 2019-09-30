小石虎日前受困公館水溝，成功獲救援並緊急安置。（讀者提供／何冠嫻苗栗傳真）

日前受困水溝的石虎寶寶，獲救後經檢查未受傷，模樣可愛。（讀者提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉苗26-2線公館鄉北河路段23日有2隻石虎寶寶受困水溝，獲苗栗縣51歲男子游國福所救，他不僅一眼認出是保育類石虎，更緊急交送往苗栗縣動物防疫所檢查照護。30日苗栗縣長徐耀昌接見表揚，大讚游國福對保育有功讓石虎免於路殺悲劇。

游國福23日欲前往公館拜訪友人，不料經北河山區路段，見路旁野狗不斷朝水溝吠叫，停車察看赫見有2隻小動物，救起後確認為石虎，便通報縣府農業處並送進動物防疫所暫時安置。

游國福說明，童年曾見石虎將家中飼養的雞隻叼走，且操作怪手工作的近40年裡，偶見遭路殺的石虎，已對石虎特徵有深刻印象，當時救起時，發現懷中的小貓咪不會喵喵叫，經仔細觀察耳朵是圓的還有虎斑紋，確認為石虎趕緊交付專業照顧。而這也是他首次見到石虎寶寶，能成功救援，游國福直呼，真的是比中樂透還高興。

30日徐耀昌與新竹林管處長夏榮生表揚游國福對石虎保育的功勞，並頒發1萬元獎金。夏榮生指出，對苗栗縣府與相關單位攜手營造石虎友善環境，給予高度肯定，除苗29線等重要道路施設箱涵、生態廊道及鼓勵友善耕種外，結合巡守隊民間力量聯手維護石虎棲息地與活動熱點，她並表示，農委會和林管處定會全力支持苗栗縣的生態保育。

(中時 )