中央氣象局發布米塔颱風陸上警戒區域涵蓋南投縣，玉山國家公園管理處隨即公告全面禁止入園，原本已經核發的生態保護區入園許可證，在颱風期間作廢，民眾要再進入園區必須重新申請；颱風警報解除後，玉管處將視災害情形，另行公告恢復入園日期。

(中時 )