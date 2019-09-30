受中颱米塔影響，10/1航班與船隻仍有部分異動狀況。航港局表示，10/1共有10航線，計36航次停航；立榮航空明國內線2航班取消，台灣本島往返馬祖北竿與南竿航班中午12點前班機取消；華航2航班取消、4航班延後；國泰航空1航班取消；遠東航空4航班取消；台灣虎航6航班取消、6航班起飛時間更動。

民航局表示，截至今晚6點前，國內線取消105班、延誤0班，國際暨兩岸航線取消108班，延誤9班。

航港局表示，10/1共有10航線，計36航次停航，航線包括基隆-馬祖、臺北-平潭、馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-莒光、南竿-北竿、南竿-東引、臺中-平潭、富岡-綠島、富岡-蘭嶼。

10/1航班異動部分，立榮航空台灣本島往返馬祖北竿、南竿航班中午12點前取消，12點以後將視天候狀況飛航及增開加班機。台北-花蓮航線B7-8971 、B7-8972取消。另為因應疏運旅客需求，高雄-金門、金門-台北各增開2班加班機。

華航10/1的CI581／582 高雄往返浦東取消、CI501／502 台北往返浦東、CI503／504 台北往返浦東起飛延後。

台灣虎航lIT230／IT231 桃園-沖繩那霸取消、lIT301／IT302 桃園-澳門取消、lIT240／IT241 桃園-福岡取消，lIT9203 東京成田-桃園 08：20起飛、lIT9221 大阪-桃園 09：40起飛、lIT9506 曼谷(廊曼)-桃園 07：20起飛、lIT9255 仙台-桃園 10：00起飛、lIT216 桃園-東京羽田延遲至21：55起飛，航班編號改為IT9216、lIT217 東京羽田-桃園延遲至10月2日03：00起飛，航班編號改為IT9217。

國泰航空CX407台北-香港取消；遠東航空國內線台北出發10點之前取消，取消航班包括FE021台北-澎湖、FE065台北-金門、FE6025台北-澎湖、FE6026澎湖-台北。

另高鐵10/1正常營運，台鐵則尚未宣布。

(中時 )