軍功國小今年榮獲台中市「品德教育推動典範學校金質獎」，教師節當天掛回「禮義廉恥」校訓。（摘自軍功國小校長林淑玲臉書）

不嫌過氣老套，「禮義廉恥」再現！台中市北屯區軍功國小，日前於校園大樓前貼上「禮義廉恥」4個大字，落實品德教育，藍營立委沈智慧讚好典範，並響應昔日校訓「禮義廉恥」掛回校園，建議教育部課綱納「四維八德」，鼓勵學子們「明禮尚義，知廉恥」，建構友善校園、反霸凌。

軍功國小校長林淑玲回想20年前，因921大地震，校舍受損重建後，「禮義廉恥」4字即消失，今年學校榮獲台中市「品德教育推動典範學校金質獎」，深感現今社會事件頻傳，品德教育須從小紮根，因此在校友會支持下，今年教師節當天掛回「禮義廉恥」校訓。

軍功國小校友會理事長周義豐表示，將「禮義廉恥」懸掛於校門入口處，讓學生潛移默化落實品德教育，校友會常務監事賴建林捐出50萬元給軍功國小做為推廣品德教育用途，並表示，自己非富有之人，但「窮不能窮教育」品德教育一定要從小實施。

沈智慧說，尊重地方自治與學校主自教學的前提下，鼓勵各級學校重新在校園掛貼「禮義廉恥」4個大字，落實倫理道德教育，在立法院會中，建議教育部在課綱內加入「四維八德」教育，讓台灣社會重拾做人的基本核心價值。

現場中華民國全國家長協會理事長陳彥志號召台中市50所學校一同舉辦「禮義廉恥」聯合掛牌行動，他表示，品德教育無關政治、不分藍綠作伙響應；藍營市議員沈佑蓮請台中市教育局提出，落實品德教育的政策。

(中時 )