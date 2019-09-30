臉書粉絲頁「韓國瑜中華民國總統後援會2020」驚傳開始黑韓，韓競選辦公室表示，這是1450網軍所為，假韓粉已經露出馬腳！

「韓國瑜中華民國總統後援會2020」在9月27日中午之前，還貼文請網友2020唯一支持中華民國總統韓國瑜，呼籲给中天新聞一些名嘴加油打氣，也感謝他們鼎力相助幫助韓國瑜市長無公無私的報導，讓韓國瑜市有最強的後盾！

沒想到至9月27日晚間10時候，粉專首頁竟換成蔡英文的照片，粉絲頁名稱也改成「韓國瑜草包選總統後援會」，留言第一則標明「作者」，內容為「有沒有很崩潰？很想哭？」。

不明所以的網友還留言說「麼感覺有點像是幫姓蔡的的廣告？」「這是什麼情況？」

不過還是有內行的韓粉揭發此種行為，紛紛指出「你搞到菜老英了，哈哈哈！」「現在的選民很聰明的，這種手法」、「你們越黑韓國瑜，我們越挺韓國瑜！」

根據《聯合晚報》報導，韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示，這就是標準「1450」、「假韓粉」露出馬腳，民眾應該譴責惡質選舉文化！

(中時電子報)