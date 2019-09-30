香港歌手何韻詩昨天在反送中挺香港遊行中，遭胡、梁姓男子潑紅漆攻擊，警方當場逮捕2人，並循線追到新北市，再逮7人，發現是有計畫性的犯案，嫌犯原本不僅要潑漆，還試圖潑穢物，警方研判幕後有黑道背景人士教唆，全案朝組織犯罪偵辦。警政署長陳家欽今天也強調，掃黑行動正在進行，要讓人民免於遭受黑道幫派暴力恐嚇威脅。

警方查出，潑漆嫌犯具有大陳島鄉情文化促進會與統促黨背景，疑似有黑道假借政黨、協會之名，行暴力滋擾之實，加上前陣子幾起直播主糾紛引起的擄人、砸店、開槍治安事件，衝擊社會秩序，陳家欽表示，本月25日起已由刑事局規畫展開全國大掃黑，；針對何韻詩案，統促黨可能的涉案人員，專案小組也一定會嚴查嚴辦，不讓犯罪分子逍遙法外。

何韻詩昨在立法院附近參加遊行遭潑漆，警方現場逮捕2人，刑事局與台北市警局組成專案小組擴大偵辦，報請台北地檢署指揮，經連夜偵訊及搜索新北市1處處所，查扣有關統促黨水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片、背心等證物。

警方說，該處所就是何案暴力攻擊的密謀與策畫處所，嫌犯在此召集共犯策畫攻擊何韻詩，證據顯示為有預謀性、計畫性、組織性的犯罪行為，檢察官對相關共犯開立拘票，展開逮捕行動。

(中時 )