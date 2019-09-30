翻車駕駛疑似恍神開進對向車道所導致，事故發生後4名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因警方正調查中。(翻攝／吳建輝彰化傳真)

今天下午3點左右，彰化台17線61K處，發生一起4車連環撞的車禍，造成4人輕傷送醫，而該處正在進行新街橋改建工程，原南北雙向4車道縮減為2車道，翻車駕駛疑似恍神開進對向車道所導致，事故發生後4名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因警方正調查中。

芳苑分局警方調查，4輛車中有一輛是計程車，3輛自小客車，謝姓男子所駕駛的銀色休旅車突然駛向對向車道，先擦撞一輛黑色休旅車後翻覆，黑色休旅車後方計程車與另一另黑色轎車閃避不及而追撞，含謝男共3男1女送醫急救，所幸都是擦挫傷並無大礙，而計程車上駕駛與乘客則都未受傷。

警方指出，原台17線南北雙向共有4車道，因芳苑鄉台17線49K＋103新寶二號橋、59k＋550新街橋以及大城鄉台17線62k＋250三豐橋等改建工程，因工程施工需要將該事故路段4車道縮減為雙向2車道，呼籲駕駛行經該處時，請務必減速慢行，以免發生危險。

(中時 )