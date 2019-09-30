西班牙海岸還有驚險剌激的水上遊樂設施。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

雙十節連假，九族文化村加碼交通部觀光局秋冬補助，從10月10日到13日期間，推出全面優惠價，門票只要650元（原價850元），12歲以下兒童免費入園，而且不限次數。

九族文化村經理黃瑞奇表示，觀光局秋冬補助「12歲以下兒童免費入園」，限全國23家樂園僅能選1家享1次免費；但是，雙十連假到九族，只要憑健保卡申請，不管是否已經使用過額度，不限次數，符合年齡資格並備妥資料，由大人陪同即可免費入園。

黃瑞奇指出，優惠期間無論是兒童免費入園或是優惠票入園，都是一票玩到底，可以玩遍所有的遊樂設施、欣賞多場原住民歌舞表演，免費搭乘日月潭纜車。

九族文化村遊樂設施除了超高人氣的UFO、馬雅探險及阿拉丁廣場，還有最夯的「西班牙海岸」新主題，體驗最新人氣王「大漩渦」的魅力、水戰船和飛行船的華麗旅程，適合全家大小搭乘同樂。

黃瑞奇表示，九族文化村最新的遊樂設施「西班牙海岸」，不僅好玩還是IG網美打卡拍照的聖地，耗時6年建造而成的西班牙海岸，採用建築大師高第的建築風格，美麗曲線搭配鮮豔的馬賽克磁磚，讓旅客不停按快門，大家可以到Instagram搜尋＃西班牙海岸，預習怎麼拍出絕美照片。

(中時 )