高齡94歲的不老騎士郭深森（右）個性活潑開朗，為9旬奶奶送餐時一直為她加油打氣。（謝佳潾攝）

高齡94歲的不老騎士郭深森（右）個性活潑開朗，為9旬奶奶送餐時一直為她加油打氣。（謝佳潾攝）

紀錄片《不老騎士－歐兜邁環台日記》中長輩不服老、不畏病痛的追夢精神，感動不少人，而今夢想再升級，第9屆環島行正結合「老助老」公益精神進行中，當中66歲王朝巽雖患帕金森氏症12年、走路需拄四腳拐，但仍願與94歲郭深森結伴同行成不老騎士，並同為東港9旬奶奶送餐送關懷。

王朝巽原是國中理化科老師，12年前得知患有帕金森氏症後，曾一度放棄自己，不僅脾氣愈加暴躁、病況也持續惡化，直到某日重新坐上機車時，彷彿掙脫「凍結」的身體，找回「速度感」，而這除讓他愛上騎機車外，也展開了令人感到不可思議的環島挑戰。

他說，很多患友聽到他要騎車環島都很驚訝，而太太也很反對，但最後還是同意他出發，真的很感謝親友支持他追夢，在參加不老騎士環島行的過程中，因為「老助老」的送餐活動，讓他深刻感受到「自己還能追夢有多幸福」。

「我要騎車環島到一百歲！」相較於王朝巽，高齡的郭深森反而身體健康許多，且他非常活潑樂觀，不僅影響同行的不老騎士，也讓被送餐的同齡奶奶笑開懷，他說，人生開心最重要，不管是還能騎車或是癱在床上的老人家，只要真心開心，生活就會快樂。

弘道老人基金會指出，「2019不老騎士2.0版」是夢想再升級，導入「老助老」精神，預計籌募940萬幫助16萬名獨居弱勢長輩，目前募得380萬，尚缺560萬，希望大家跟不老騎士們一起來當個「熱血追夢，溫暖有愛的」的人。

而今年的不老騎士環島行，是由26位平均年齡73歲的熱血長輩組成，28日早上從台中市出發，將以9天時間完成1090公里的環島旅程，30日則是抵達屏東並肩負「獨居弱勢長輩餐食計畫」公益大使任務，騎士們特別前往東港鎮興和社區與長輩共餐並送餐到獨居或行動不便的長輩家中。

(中時 )