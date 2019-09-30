懸疑驚悚劇《他人即地獄》自開播以來，因特殊題材及拍攝手法引發觀眾熱烈討論，加上演員的精湛演出，尤其是「假面牙醫」李棟旭和「房東大嬸」李姃垠兩人的形象大翻轉，以及任時完將主角尹鍾宇壓抑又多疑的性格詮釋得活靈活現，使本劇持續成為熱門話題。

3人受訪時提到演出這部作品的原因，這次展現深厚演技的李棟旭，冷冷回應出演的理由：「至今李棟旭呈現的溫暖形象，這裡看不到，所以才選擇演出」、「對！這就是魅力」採訪當下流露出冷漠的表情宛如「牙醫徐文祖」上身，讓人看得不禁打了個冷顫。總是笑容滿面的李姃垠，透露想藉此反思自己潛意識中的黑暗面，她笑著解釋：「但現實生活中，我連老鼠都不敢抓」話才說完，一旁的李棟旭立刻吐槽：「老鼠大家都不敢抓啊」。

改編自韓國人氣網漫的《他人即地獄》，人物的選角都獲得大眾高度肯定，被問到除了原本的角色以外，還想演哪個角色，任時完對「命中注定的尹鍾宇」非常滿意，果斷回答：「我不需要演其他角色」，李棟旭選擇了時常「呵呵呵」笑著的邊德鍾，因為想嘗試那樣外表上的變化及有趣的語氣，李姃垠的答案則是蘇正花演的小女警，她靦腆地說：「有點想穿制服，一直都沒有機會」隨即露出害羞的笑容，充滿少女心的答案令人意外，與劇中的恐怖大嬸形象有極大的落差。

《他人即地獄》描述鄉下青年隻身到大城市首爾打拼，因經濟窘困而棲身在氣氛詭異的伊甸園考試院，展開與奇怪住戶共處的鬱悶生活。問及三人最不想和劇中哪個角色當室友，任時完、李棟旭異口同聲說：「A片狂洪南福」，李姃垠邊笑邊搖頭說：「我每個都不想要啦」、「但洪南福是最怕的」，李棟旭一旁碎念：「房間真的太亂了」，李姃垠完全認同並說：「女生照片也太多了！」沒想到李棟旭聽到這句突然提高聲量回應：「這個嘛...」接著發出了耐人尋味的笑聲，教人好奇他的腦袋裡在想著什麼畫面。

此外，李姃垠談起兩位後輩滿是稱讚，先誇獎任時完是個人品、才能都很好的演員，笑說：「一點都不想欺負這個青年」，而李棟旭在《鬼怪》精彩演技也讓她相當欣賞，現場表白：「這次見面之後，有種心動的感覺」再次展現出李姃垠直率、可愛的一面。暗黑風格的《他人即地獄》，播出後受到粉絲的喜愛，有趣的是韓國甚至出現因為拍得太好而不敢看的評論。該劇每週日、一在愛奇藝台灣站獨家播出，10月7日將迎來眾人好奇的大結局。

(中時 )