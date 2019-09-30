賈靜雯今年以超夯神劇《我們與惡的距離》首度入圍金鐘獎女主角獎，被認為奪后呼聲高。她30日颱風天受訪，透露老公修杰楷也很喜歡《與惡》，「他覺得每個角色都很對，而且從道具、美術、場景、燈光、攝影運鏡，每一個細節都大大誇讚一番，就是沒有特別針對我個人，只說一句『妳很好啊』，就沒有其他細節了」。不過她故作傲嬌地說：「我不需要他誇，觀眾已經給我最大肯定了！」

賈靜雯是本屆金鐘獎視后呼聲最高的人選。（粘耿豪攝）

賈靜雯是本屆金鐘獎視后呼聲最高的人選。（粘耿豪攝）

賈靜雯透露，她和修杰楷之前看《與惡》時一直在聊「大芝媽媽」謝瓊煖，「瓊煖姐是我們兩個人的偶像！每次她一出來，他就一直誇」。但有次他們去看舞台劇後，當粉絲跟老公拍照她就站旁邊等，這時有人過來拍她肩膀，她以為是粉絲，所以只客氣回「妳好妳好」，然後繼續看著修，對方進一步說「是我，瓊煖啦」，她才驚覺竟然是她與老公的偶像，「因為我們劇中沒太多機會對到戲，只有她向我下跪的那場戲，其他時間也沒碰到，我只記得她戲裡的樣子，但瓊煖姐本人很可愛，那天非常明亮、漂亮，所以我當下沒有認出她，一下子沒有反應過來」。

她與修杰楷各自主演的新戲《罪夢者》、《天堂的微笑》近期都將播出，是否排斥夫妻合作？賈靜雯斬釘截鐵秒回：「排斥！不合作！」她覺得沒必要，且兩人都有此共識，「我現在真的沒辦法，但如果是他做幕後、我幕前的合作方式，那可以。只要不是演戲就好，家人一起演戲真的好奇怪喔！」如果修當導演，和她意見不同時該聽誰的？她想了想後笑答：「無法想像。但導演還是最大，我應該會服從，因為我是很乖的學生」。

她在《與惡》飾演的「宋喬安」劇中有多場情緒很重又糾結的戲，不過賈靜雯說，只要戲服一脫掉，她就會回歸賈靜雯自己，從來不曾把負面情緒帶回家，「因為我們家那幾隻（女兒）太可愛了，比較能幫助我沒有把情緒帶回家」。但確實某些時候的她會覺得「我賈靜雯很幸福」，尤其在與小孩互動時，會偶爾想到喬安的心情。

賈靜雯認為在戲院這場戲印象最深刻。（公視提供）

賈靜雯在《我們與惡的距離》飾演新聞部主管宋喬安。（公視）

賈靜雯透露金鐘戰袍還在最後確認中，「女生還是愛漂亮，要選比較有自信的，讓大家看到美美的我」，當天也不會帶女兒出席，她們只要乖乖在家看電視就好。她說女兒其實不知道爸媽是做什麼的，到時看電視應該會嚇一跳。之前送女兒上學時，咘咘看到公車經過有她的照片，會興奮喊「媽媽」，看到其他公主風的漂亮女生，也一樣喊媽媽，如果照片是男生就說是爸爸，「她們還不太會認啦」。她問過咘咘：「知道媽媽是做什麼的嗎？」咘咘童言童語回「媽媽是照顧我們的」，那知道媽媽的工作是什麼嗎？咘咘又說：「看監視器啊！因為妳都知道我們在做什麼，妳好厲害啊！」

第一次以演員身份入圍金鐘獎，賈靜雯說，過去真的沒想到要拿獎這件事，因為太早出道了，一路以來只有看到劇本角色很好時會很興奮，而沒有過拿到劇本覺得「哇！會讓我得獎」這樣的心情，都是看到適合就去拍，也沒想過要特別演什麼角色與比較會與獎項有關，但在這時機點能入圍，她也覺得滿奇妙的，「上天應該有其想要做的安排」。

擁有令人稱羨的幸福家庭與可愛小孩，如果再拿個獎，人生似乎就更圓滿了？賈靜雯說，如果真這麼幸運可以得獎，當然非常開心的事，畢竟在這條路上除了努力，運氣也很重要，她每次都只是單純認真演戲，如果多了獎項，對未來人生來說確實是一件開心值得分享的事，「但我也依然是以前的我，沒有太大改變」。

她回憶當初經紀人一開始是用開玩笑口氣問她「妳很久沒在台灣拍戲了，要不要挑戰一下，演一個酗酒的媽媽？可以光明正大在鏡頭前喝酒」，她就開心地看了劇本，看完忍不住碎念經紀人：「這根本不是什麼酗酒的媽媽，這角色有這麼多沈重的情緒，怎麼能用這麼開心或好玩的方式講？」她說自己喜歡的不只「宋喬安」這角色很有戲感，從劇名開始，到每一個人物的編排與互動她都喜歡，所以當她跟導演、製作人開會討論、認識了這麼認真的製作團隊後，她就覺得很ok，對接下這角色也從沒有糾結過，雖然情緒很重，但她很想挑戰看看。

賈靜雯是金鐘視后熱門人選。（粘耿豪攝）

對於許久不曾回台灣拍戲，她分析應該是自己在大陸發展太久了，大陸的戲劇市場她能演的年齡角色相對多元廣泛，台灣則比較沒有想到她，當《與惡》製作人覺得她適合這角色、問她有沒有想考慮看看時，對她而言其實沒有分別性，因為劇本對演員才是最重要的考量。她也不覺得過去是台灣劇組請不起她，「是沒有問，可能大家都這樣覺得吧。但其實我也有很好的合作模式！」她坦言《與惡》之後，台灣戲約真的變多，因為過去台灣觀眾對她的樣子，停留在《飛龍在天》很久了，《與惡》之後才發現原來她可以有不一樣的演出方式。至於《飛龍在天》的白劍英深植人心，她也覺得不需要擺脫，「為何要擺脫？那是我自己也覺得很成功的角色！是我曾經的代表作，對我很加分」。

她說自己一直以來都不是一個會把自己逼很緊的藝人，無法軋戲或分心工作，總是一部拍完才拍下一部，尤其有了小孩家庭後，覺得家庭與工作時間更需要取得平衡，有時碰到好角色時會很掙扎，但一定要先把家庭生活安排好，才會去接那個好角色，「有家庭之後，如果要花時間做表演工作，就要選有成就感、有意義，我很喜歡又沒有挑戰過的！」

(中時 )