很多人都有叼著牙籤的習慣，不過湖南有個老先生，半年前某天，吃飽飯後用完牙籤就在沙發上睡著了，醒來沒看到牙籤也不做他想，直到上周他突然上腹部疼痛，到醫院檢查才發現胃裡有根6公分的牙籤並已然刺穿其胃壁。

老人半年前誤十一根牙籤，現在竟然刺穿他的胃。(翻攝自看看新聞)

69歲的老先生從一個星期前開始，上腹部就突然疼痛，到醫院檢查後才發現，胃裡竟然有一根長約6公分的牙籤，已經紮穿了他的雙側胃壁，離附近重要血管不到一公分，隨時可能大出血的可能。牙籤就這樣橫置在老人的胃中，所幸尖頭還未紮破附近重要血管，否則後果不堪設想。醫院立即動手術，成功取出了肇事牙籤。

醫生發現老人的胃裡竟然有一根長約6公分的牙籤，已經紮穿了他的雙側胃壁。(翻攝自看看新聞)

老先生回憶，自己平時就有飯後叼根牙籤，靠在沙發上休息的習慣，半年前一次午飯後，他叼著根牙籤在沙發上打盹，一覺醒來就發現牙籤不見了，但由於當時並無不適，便未太在意，直到一星期前，出現上腹部疼痛。

醫生表示，誤吞異物危險性大，尤其是尖銳物體和腐蝕性物體，可導致胃腸穿孔危及生命。提醒民眾若有疑似誤吞異物後，就應儘早就醫，尋求專業醫生幫助，不要心存僥倖，以免造成嚴重後果。

(中時電子報)