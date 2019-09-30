龍華軒書法班 交換學生親體驗 19:062019/09/30 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市議員陳清龍每周一在服務處，舉辦書法研習課程。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 豐原高中2位的交換生，她們到台灣學習中文1年，透過葉老師1對1教學，從握筆到簡單的文字，參與有意思的課程。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真） 台中市議員陳清龍每周一在服務處舉辦的書法課程，30日來了2位豐原高中的交換生！陳清龍指出，她們到台灣學習中文1年，當然書法基礎也是必學的，透過葉老師1對1教學，學長們熱心協助下，從握筆到簡單的文字，2位同學學習能力強，順利完成今日功課：「參與有意思的活動」。 陳清龍呼籲，米塔颱風接近台灣，雖中部地區影響較小，仍請大家多加提防與注意，安全第一。 (中時 ) #書法 #台灣 #學習 #交換 #今日 也許您會感興趣 推薦閱讀 科舉制度在台灣 南投舉辦台灣進士專題展 04:092019/09/26 焦點新聞 破壞台灣團結的元凶 04:102019/09/26 時論廣場 對應糧食危機 阿里巴巴攜手聯合國運用AI發表世界飢餓地圖 16:232019/09/26 科技 缺左手右腳...獨臂帥哥靠書法維生 網一看作品驚呆 00:022019/09/27 生活 慶祝「十一」 陸火箭軍視頻亮相多種新型導彈 00:062019/09/27 軍事 中職》彭政閔將引退 魏應充親寫書法致意 19:012019/09/27 體育 屏東祭孔大典很國際化 51名外籍禮生超吸睛 23:492019/09/28 生活 翰逸金秋 鹿港桂花巷藝術村墨寶飄香 21:352019/09/29 生活 歷史終將打臉史明們的狂想曲 04:102019/09/30 時論廣場 YouBike今天上午10時起 暫停營運 10:372019/09/30 生活 生活熱門新聞 不斷更新》8縣市明天正常上班課 米塔颱風假一覽表看這裡 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 韓國瑜粉專竟黑韓 韓競辦驚爆是他們幹的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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