豐原高中2位的交換生，她們到台灣學習中文1年，透過葉老師1對1教學，從握筆到簡單的文字，參與有意思的課程。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員陳清龍每周一在服務處舉辦的書法課程，30日來了2位豐原高中的交換生！陳清龍指出，她們到台灣學習中文1年，當然書法基礎也是必學的，透過葉老師1對1教學，學長們熱心協助下，從握筆到簡單的文字，2位同學學習能力強，順利完成今日功課：「參與有意思的活動」。

陳清龍呼籲，米塔颱風接近台灣，雖中部地區影響較小，仍請大家多加提防與注意，安全第一。

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