滿州鄉港口村高齡化與青年外流問題嚴重，村長楊秀蘭長年透過導覽生態遊程、銷售社區農特產品及手工藝品等所得，來照顧社區鰥寡孤獨與廢疾者，而該事在被到滿州參與「星空策勵營」的中山大學教務處長李宗霖得知後，立即發起團購港口手作產品，盼藉此喚起大家對偏鄉的關懷。

李宗霖指出，他與團隊人員到位在滿州鄉的小墾丁渡假村參加「星空策勵營」，期間除討論業務創新方案外，更吸取飯店業者的地方創生經驗，學習偏鄉飯店如何持續挹注住客到生態旅遊社區，創造與社區共好的實際行動，而也在當中得知了港口社區經營不易的故事。

他說，聽完楊秀蘭村長的分享後，才知道她為照顧社區的鰥寡孤獨與廢疾者，10多年來都透過安排遊客參加生態旅遊遊程、銷售社區農特產品與手工藝品，來賺取社區財源，這不僅是件艱辛的事，同時還需要有毅力才能走至今日，他為此佩服不已。

而在敬佩的同時，他也當機立斷發起團購活動，邀約同事一起買港口社區發展協會的手作產品，包含素有滿州黑金之稱的黑豆茶，還有台灣海拔最低的港口茶，他說，發起團購是盼喚醒大家的注意，而未來學校有可能將學生的社區服務場域拉到滿州來，更加落實對偏鄉的關懷。

(中時 )