現代人壓力大下班時間又晚，往往到了半夜又會來上一些宵夜，不過宵夜對身體不好，更是減肥大忌，日本綜藝節目請到醫生解釋吃宵夜的心理因素，竟然和幸福快樂有關，如果心裡開心就會大大減少吃宵夜的慾望。

不少人喜歡在晚上吃宵夜，日本節目也對人體為何想吃宵夜做探討。（示意圖／天外天麻辣火鍋精緻燒肉提供）

日本節目《真的假的！？TV》近日邀請到女星深川麻衣談到宵夜話題，她表示她有一個宵夜困擾，就是每到晚上12點到凌晨1點，她總是會想吃泡麵或拉麵等油膩宵夜，沒想到在場來賓也和她有相同經驗，大家都是一到晚上都想要來上一點食物飽餐。

原來是澱粉中含有長鏈脂肪酸，會讓腦內產生快樂成分。（圖／翻攝自Youtube）

節目上就請到醫學博士幫大家解答，沒想到吃宵夜和快樂指數有關，醫生表示在吃宵夜尤其是澱粉時，因當中含有長鏈脂肪酸的原因，透過舌頭的感官，傳達到大腦時會讓大腦分泌快樂物質，令人有幸福的感覺。所以越不快樂的人，越想要變快樂，當嘗試過這一項快樂方法，就會想繼續嘗試，醫生也建議保持快樂心情，就自然能避免想吃宵夜，或是可以吃一樣含有長鏈脂肪酸的油橄欖，也是方法之一。

醫生也建議要自身快樂，就能減少吃宵夜。（圖／翻攝自Youtube）

(中時電子報)