第46屆永信杯全國排球錦標賽今天在台中大甲鐵砧山永信運動公園進入第3天賽程，大專男組、大專女組、高男組及高女組的四強名單全數出爐，其中豐原高商發揮高男組連霸氣勢，壓倒性闖進四強。

豐原高商在攻守兩端維持高水準，預賽階段先後擊敗基隆商工與北斗家商出線，8強戰又以25比8、25比14氣走萬能工商、贏得4強席次，教頭吳冠杰表示：「雖然以陣容而言，球員的平均身材相比去年較為矮小，但是本屆永信杯開賽至今，大家的攻擊跟接發球都非常犀利，期待他們能夠從比賽中學習、成長。」

明德高中與上屆高中排球聯賽第4名的屏榮高中上演驚心動魄的3局大戰，明德率先打出士氣拿下首局，隨後經驗豐富的屏榮找回手感，把戰況逼進決勝第3局，眼看已沒有退路的明德球員，把握住每一顆救球跟攻擊的機會，最終以15比13驚險擊倒屏榮。

賽後明德高中球員大聲喝采慶祝，教練陳偉綸表示：「我們球隊組成都是國中乙組的球員，進入球隊後再幫助他們慢慢練習，並會透過比賽跟甲組的球員抗衡。我們時常灌輸球員們一個觀念，即便我們陷入落後，還是要大膽放手去拚搏，絕對不要懼怕。」

高男組另外兩張四強門票，由曾文農工、麥寮高中奪得，高女組四強名單，分別是衛冕軍東山高中、鶯歌工商、枋寮高中、苑裡高中。

大專男組由交通大學、雲林科大、中國醫大、遠東科大過關斬將，佔得四強席次；大專女組有中原大學、台中科大、靜宜大學以及北醫晉級，明天將進入最後一天賽程，各隊都為爭奪冠軍獎盃磨刀霍霍，希望成為最後的贏家。

(中時電子報)