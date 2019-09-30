米塔颱風來襲，民視八點檔《多情城市》演員陳淑芳、侯怡君、德馨、張䕒心、兵家綺、游耀光等人，30日趁風雨較小的空檔依照進度，到汐止拍攝外景。演活台灣堅強女性的侯怡君表示，本來今天還要拍騎單車的戲，但考量風雨太大，只好取消擇日再拍。演員群也也不忘呼籲觀眾在颱風天一定要注意自身安全。

侯怡君回憶曾經颱風天在海邊拍戲，連雨傘都被吹得只剩傘架，連停在港邊的漁船還被浪吹到兩層樓高，但當時為了戲劇進度，只好用繩子把演員的腰跟工作人員綁在一起，讓她直說真的是大開眼界，但也感謝幕前幕後的大家照顧演員的安全。

身材纖細的兵家綺、德馨直說拍攝現場風真的很有感，穿上高跟鞋真的快站不住。劇中演活「賣豬肉西施」李惠紅的張䕒心表示，今天出門的時候雨真的蠻大的，幸好平常都習慣提早出門，讓她準時抵達拍戲現場。

兵家綺戲服布料都超少。（民視提供）

飾演「楊美玲」的兵家綺笑說很開心這一次演崔浩然的女兒、王燦的姐姐，因為演出千金小姐，在劇中都可以穿很華麗的服裝，跟演員好友同台飆戲很過癮，自己也為戲購買近30多套衣服、數十雙鞋跟包包，讓她開心說真的買得很過癮，而且衣服一套比一套少，應該是《多情城市》中，衣服布料最少的人。

《多情城市》最新一集播出結拜三兄弟搶黃金發給貧戶，最後曾勇（藍葦華飾演）被發現搶黃金，楊清源（崔浩然飾演）因此把曾勇抓走，沒想到過程害得侯怡君飾演的陳秋鴻早產。

(中時 )