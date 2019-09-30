電影《陪你很久很久》演員蔡瑞雪在片中獻出大銀幕處女秀哭戲，必須站在司令台屋頂上，在百人前對李淳暴淚告白。李淳回想國小五年級被雙胞胎同時告白，還請他「選一個」，他表示當時比較喜歡姊姊，但因瞬間被嚇到，又不想得罪人，只回了：「兩個都一樣喜歡。」他還搞笑說高中時發現妹妹變得比較漂亮，不過並沒有真的和其中任何一人發展下去。

蔡瑞雪也有深刻的被告白回憶，國中時期有同校同學每天都會送上一杯飲料，「還會隨著天氣變化跟瑞雪的行程更換，比如說體育課就買運動飲料，天氣比較冷就會買桂圓紅棗茶或紅豆湯。」貼心行為讓她記到現在。

蔡瑞雪淚崩告白李淳。（威視提供）

該場重點告白戲，導演賴孟傑嚴格要求蔡瑞雪要真哭，不能用眼藥水，蔡瑞雪壓力超大說：「在這麼多人面前呈現最脆弱的一面，真的非常緊張！」不僅狂聽悲歌，還拿和李淳的合照培養情緒，幸好一上戲時就「進入了自己的世界」，不顧旁人地哭了一下午。

蔡瑞雪事後開玩笑說：「當下撕心裂肺的一直哭，好像真的愛上李淳了！」入戲的程度讓現場劇組人員都超驚訝，李淳也大力稱讚：「她這場哭戲很精彩，很有把自己敞開的感覺。」

片商昨發布電影宣傳曲〈最勇敢的事〉MV，神秘的「幕後演唱人」是在《以團之名》歌唱選秀節目中奪冠的龔言脩，今年推出的首支個人單曲〈最勇敢的事〉，他用渾厚並充滿渲染力的聲音，詮釋本片溫暖而不留遺憾的青春故事。該片10月25日上映。

(中時 )