以20萬交保,胡志偉表示願意向何韻詩鄭重道歉。(季志翔/攝)

香港人何韻詩昨參加反送中大遊行時遭胡志偉及梁太富潑紅漆，胡男遭法官裁定20萬元交保，他步出法院時表示，使用這個暴力他要向何韻詩道歉，雖然她會提告但他願意接受法律制裁。

胡志偉也怒指有媒體報導稱他擁有刀跟槍，他強力否認並稱如果有涉組織犯罪怎麼可能法官讓他交保，他也批評警方針對他是受到蔡英文總統的指示。

(中時 )