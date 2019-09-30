道歉了 潑紅漆男向何韻詩道歉 19:142019/09/30 中時 林偉信 、 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 胡志偉稱要向何韻詩道歉。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 以20萬交保,胡志偉表示願意向何韻詩鄭重道歉。(季志翔/攝) 香港人何韻詩昨參加反送中大遊行時遭胡志偉及梁太富潑紅漆，胡男遭法官裁定20萬元交保，他步出法院時表示，使用這個暴力他要向何韻詩道歉，雖然她會提告但他願意接受法律制裁。 胡志偉也怒指有媒體報導稱他擁有刀跟槍，他強力否認並稱如果有涉組織犯罪怎麼可能法官讓他交保，他也批評警方針對他是受到蔡英文總統的指示。 (中時 ) #道歉 #何韻詩 #報導 #法官 #胡志偉 也許您會感興趣 推薦閱讀 來台遭民眾潑紅漆 何韻詩：香港人不會被嚇怕 16:072019/09/29 政治 何韻詩遭潑紅漆逮兩嫌 統促黨分部主委涉案 16:112019/09/29 社會 何韻詩遭潑漆 蔡英文：一定嚴辦 17:182019/09/29 政治 何韻詩持外國護照入境 依法不能參加政治遊行、演講 19:022019/09/29 政治 遭潑紅漆 何韻詩：不可能屈服 19:482019/09/29 兩岸 何韻詩遭潑漆 韓國瑜競辦呼籲相互包容尊重 20:142019/09/29 政治 何韻詩來台參與政治活動 內政部：不違法 21:512019/09/29 政治 何韻詩來台被比較 陸學者李毅這樣說 22:562019/09/29 兩岸 何韻詩遭潑漆 統促黨：個人行為 23:022019/09/29 社會 929挺港遊行 何韻詩遭潑紅漆 04:102019/09/30 話題觀察 社會熱門新聞 潑漆聲押丟鞋馬英九沒事 網諷：綠就對了！ - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 道歉了 潑紅漆男向何韻詩道歉 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 對何韻詩潑漆 法官裁定交保 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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