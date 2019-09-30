彰化縣政府指出，明（1）日未達停班停課標準，正常上班、正常上課，除非有臨時性強降雨，會視情況再做宣布；彰化縣政府提醒民眾，做好防災準備。

根據中央氣象局晚間公布的最新陸上警戒區域，包括新北、基隆、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、宜蘭、花蓮、臺東及馬祖等縣市地區，應嚴加戒備並防強風豪雨；彰化縣未納入警戒區。

(中時 )