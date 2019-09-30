南韓總統文在寅今天表示，推動韓半島非核化及和平進程，國際社會應採取相對應措施。他說，在非軍事區打造國際經濟特區，將可終結敵對狀態，開啟互利共贏的時代。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅今天在青瓦台主持民主和平統一諮詢會議成立儀式時表示，北韓和美國正在加快推動第3次高峰會談及工作層磋商，如果北韓認真落實非核化措施，國際社會也應採取相對應的行動。

文在寅說，他在聯合國大會演講提出的韓半島和平地帶建設構想，將非軍事區（DMZ）打造成國際和平地帶，主要是回應北韓非核化措施，增進彼此互信，而且國際社會參與非軍事區活動也可保障南北韓安全。

報導指出，文在寅指出在非軍事區附近的南北韓邊境建設國際經濟特區，可以迎來和平經濟時代。他強調，和平經濟將終結長達70年的南北韓敵對狀態，開啟互利共贏的時代，屆時，韓半島將扮演連接大陸和海洋的橋梁角色。

非軍事區（DMZ）是以設在北緯38度線上的南北韓軍事分界線（MDL）為基準，南北雙方各保留2公里範圍的緩衝區，於1953年7月27日簽署韓戰停戰協定後，這一條橫隔朝鮮半島長約250公里、4公里寬的非軍事帶狀區域內，66年來仍是一處自然保護區。

分析認為，在北韓和美國可能重啟對話的情況下，文在寅講話主要在強調推動韓半島非核化進展中，美國等國際社會應採取實質的相對應措施。

(中央社)