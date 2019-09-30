美國國防大廠雷神公司(Raytheon)正與德國國防大廠萊茵金屬防禦公司 (Rheinmetall)合作，將要一起開發新一代的步兵戰鬥車，志在得到美國陸軍的有人戰鬥車( Optionally Manned Fighting Vehicle ,OMFV)標案。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，OMFV是美國陸軍下一代步兵戰車研發計畫，取代現役的M2布萊德雷式(M2 Bradley )。雖然布萊德雷式步兵戰車在過去30年的服役歷程期間，表現相當良好，但是美國陸軍認為M2在殺傷力和防護能力上，已經沒有辦法再升級了，走到了發展能力的極限。

在過去近20年的反恐戰爭期間，美軍面對的不是另一支陸軍部隊，而是突如其來的自殺攻擊與難以預料的土製炸彈 ，因此新的步兵戰車將要針對城市戰鬥和鄉村地形進行優化。美國陸軍已將OMFV計畫視為未來重點項目。

Rheinmetall Lynx KF41 – Around the world

雷神與萊茵金屬這兩家著名的公司，為了更緊密的合作，將要建立合資企業，名為「雷神萊茵金屬系統有限公司」(Raytheon Rheinmetall Land Systems LLC)。

雷神公司陸戰系統副總裁山姆·德內克(Sam Deneke)說：「我們會確保先進的戰車在美國製造。我們的團隊製作的戰鬥車輛，會確保美軍在戰場上獲得壓倒性的優勢。」

雷神與萊茵金屬的戰鬥車已經有腹案，就是外型相當未來的山貓式戰鬥車(Lynx)。山貓式戰鬥車有一個稜角分明、具備匿蹤效果的砲塔，主武器是35公釐快砲，砲管也被整合在匿蹤外殼下。萊茵金屬公司車輛系統全球負責人班·哈德森(Ben Hudson)說：「山貓具有足夠的改裝升級空間，在車輛的整個服役期間，都能夠支援新技術，一直保持最先進的狀態。」

車輛本體是由萊茵金屬承包，而山貓的武裝則是雷神公司來整合，雷神將會為它安裝反戰車飛彈、主動保護系統、第三代瞄準器、無人機系統以及戰術資料鏈。

(中時電子報)