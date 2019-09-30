台北市從明清先民開墾已來就有養豬事業，但有鑑非洲豬瘟猖獗，北市府從2018年8月起持續加強養豬戶生物安全與飼料養豬查核，今年1月起全面改以飼料養豬，並透過補助協助養豬戶配合土地管理法規及建築管理法規逐步離牧，並於30日完成台北市轄內養豬戶全數離牧的目標，未來北市也將不得出現私人養豬場，台北市養豬事業也從此走入歷史。

北市動保處表示，依照台北市的土地使用分區管制規定，並不允許申請養豬場，且這些豬場多屬無使用執照之臨時設施，為幫助世代養豬的豬農配合土地使用分區管制及建築管理等相關法規，順利達到離牧政策目標及輔導轉業，動保處多次偕同農委會、農會、產業局、區公所、都發局、建管處、陽管處等局處，前往養豬戶逐一拜訪並說明相關法令並了解個別需求。

另外，動保處9月初於北投區公所召開畜養豬隻涉及相關法規及輔導轉業資訊說明會，除再次清楚告知法規與程序外，也由產業局及北投區農會提供農業轉作資訊、勞動局說明就業媒合服務，並由社會局說明社會補助項目，以利養豬戶充分了解畜養豬隻涉及相關法規及轉業資訊。

動保處強調，未來動保處將強力執行政策、不定期稽查，以確保北市不再出現私人養豬戶；倘若民眾發現疑似非法養豬場等情事，也請隨時通報動保處。

應變小組召集人鄧家基表示，得以如期完成養豬戶離牧，除了北市研訂的豬隻離牧補助提供養豬戶自願性退場，也請動保處辦理養豬戶離牧補助說明會，逐戶說明及協助輔導轉業，歷經數月的反覆溝通，才得以輔導轄區內原有的10戶私人養豬戶共計697隻豬隻全數出清，順利完成離牧政策目標。

(中時 )