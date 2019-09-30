高雄師範大學「雄師反毒特攻隊」前年成立以來，反毒宣導足跡遍布台灣東、南部各偏鄉學校，教官何沛珊再接再厲，結合「高師大志工團」挺進泰北，將反毒教育國際化，深入一直以來毒品問題嚴重的泰北清萊地區。

高師大國際反毒志工團利用暑期，由老師李澎蓉帶隊挺進泰北清萊府回鵬村華語學校回鵬中華中學，將反毒觸角延伸至海外，推廣反毒教育、生命教育等相關課程，並落實教育部反毒推廣的從台灣出發延伸到海外的國際參與。

高師大反毒特攻隊指導老師何沛珊教官表示，為因應泰北地區特殊的區域特性，志工學生們在活動前數月，就針對學生特質進行研討分析，並運用課程設計與學生輔導的教育專長，讓當地學童在歡樂中學習拒毒相關知識。

除了反毒教育，何沛珊教官與志工隊團長簡致偉也發起「高師有情，傳愛泰北」校內物資募集活動，針對泰北學童求學所需的文具用品愛心募捐，獲得校長吳連賞、學務長方德隆及全體師生熱烈響應，將溫暖送進泰北。

(中時 )