颱風米塔來襲 馬祖是否停班、停課晚間10時宣布 19:332019/09/30 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央氣象局表示，今（30日）下午7時的中心位置在北緯24.3度，東經122.8度。（中央災害應變中心提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中度颱風米塔來勢洶洶，中央氣象局預計29日晚間8時30分發布陸上颱風警報，連江縣政府今（30日）中午起宣布停班、停課，至於明天是否上班、上課，最遲將於晚間10時宣布。 中央氣象局表示，今（30日）下午7時的中心位置在北緯24.3度，東經122.8度，即在宜蘭的東南東方約120公里的海面上，以每小時23公里速度，向北北西進行。 (中時 ) #颱風 #馬祖 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 氣象局：準「米塔」颱風路徑曝光 08:352019/09/26 生活 米塔快速接近 氣象局估明上午發海警 11:122019/09/28 生活 氣象局公布米塔最新路徑 暴風圈恐壟罩陸地 00:022019/09/29 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 颱風米塔逼近 氣象局：今晚8時30分發陸警 17:392019/09/29 生活 米塔颱風逼近 明下午後東北部雨勢明顯 19:062019/09/29 生活 花蓮風雨逐漸增強 暫未傳災情 09:382019/09/30 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 10:072019/09/30 生活 氣象局：晚上起北部變迎風面 風雨將達巔峰 15:042019/09/30 生活 颱風天登山、觀浪待救 徐國勇：自付救援費用 16:292019/09/30 社會 生活熱門新聞 不斷更新》8縣市明天正常上班課 米塔颱風假一覽表看這裡 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 韓國瑜粉專竟黑韓 韓競辦驚爆是他們幹的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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