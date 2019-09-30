中度颱風米塔來勢洶洶，中央氣象局預計29日晚間8時30分發布陸上颱風警報，連江縣政府今（30日）中午起宣布停班、停課，至於明天是否上班、上課，最遲將於晚間10時宣布。

中央氣象局表示，今（30日）下午7時的中心位置在北緯24.3度，東經122.8度，即在宜蘭的東南東方約120公里的海面上，以每小時23公里速度，向北北西進行。

(中時 )