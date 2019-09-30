改編自同名人氣網路漫畫的《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》今（30日）在首爾舉行新戲記者會，本劇由張東尹、金所泫、姜泰伍、《天空之城》廉晶雅的醫生老公鄭俊鎬領銜主演，導演金東輝在記者會爆料當初為了符合原著，辦了非常多場試鏡只為找出最適合的男主角，直到遇見張東尹發現他看起來幾乎沒有喉結，扮女裝用CG後製的難度不高便開心地立即確定選角，但張東尹聞言慌忙抄起麥克風說「我有喉結啦」，可愛的反應令全場哄堂大笑。

由於該角原本是立志要成為將軍的男子漢，因此張東尹在故事初期大放送巧克力腹肌，但隨著劇情發展變裝成女子後，又因女裝扮相實在太美，讓向來有韓國國民妹妹之稱的金所泫也不禁感到慌張，生怕自己飾演的角色相形失色，同劇的大前輩鄭俊鎬甚至覺得張東尹前輩子應該是女生，也讓張的美貌持續成為熱議話題。

記者會現場焦點除了張東尹的女裝扮相之外，金所泫的短髮古裝扮相也是眾人追問的焦點之一，金所泫笑著表示對自己來說也是全新的體驗，並且在拍攝時會不時虧張東尹「你怎麼比我還美啊」以此互相開玩笑，雖然在炎炎夏日中拍戲但卻很愉快。

金所泫靦腆地說其實自己的手不像戲中角色般靈巧，不過常會出於興趣自己動手做些有的沒的，並且自認充滿好奇心的個性與這次飾演的角色很相像。而在《天空之城》中飾演廉晶雅醫生老公的鄭俊鎬，過往常演反派角色，這次扮演的光海君也是著名的暴君，然而和本劇一票年輕演員共同飆戲的他其實非常照顧後輩，張東尹不僅大讚他很親切，還爆料前輩常常請客吃肉，讓鄭俊鎬笑著回應由於這次拍戲太常請客，皮夾裡的收據多到被妻子抱怨：「這次劇組除了你之外都沒人請客過了嗎？」，直呼該調低信用卡額度才對，爆笑插曲也讓全場媒體樂不可支。

姜泰伍這次在《綠豆傳》劇中擅長料理，除了會親手製作年糕、刨冰向金所泫示好之外，其實私底下也很愛做料理，特別透露說自己師承擅煮大醬湯的舅媽，平常也會招待朋友到家裡吃飯，看來女性觀眾絕對可以期待他在劇中的料理表現。該劇於friDay影音10月1日起每周二、三上午10點播出。

(中時 )