美國洛磯山脈（Rocky Mountains）北部今天有如隆冬，大風暴為部分地區帶來91公分的破紀錄雪量，受創嚴重的蒙大拿州已宣布進入緊急狀態，以清理受阻的道路。

氣象預報顯示晚間會再降下30到61公分雪量。氣象局並對蒙大拿州西部以及華盛頓州和愛達荷州北部山區發出冬季風暴警報。在加州、內華達州、懷俄明州、俄勒岡州與愛達荷州等地區，預期也會下雪。

蒙大拿州布朗寧（Browning）等城鎮降下101公分的雪量，導致公路關閉，也造成一連串的道路事故，蒙大拿州州長布拉克（Steve Bullock）今天發布進入緊急狀態。

根據美國國家氣象局（National Weather Service），蒙大拿西部與愛達荷州中北部，今晚溫度將降至攝氏零下6.6度的破紀錄低溫，甚或更低。

布拉克在聲明中說，這場空前的冬季風暴在9月意外降臨，州政府與各級地方政府將密切合作，共同維護蒙大拿州居民的衛生與安全。

氣象局說，即使降雪可能晚間就會減弱，但在某些地區，強風可能演成暴風雪，交通中斷情況可能延續到明天。

(中央社)