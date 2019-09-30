新北市長侯友宜今（30）日下午前往永和區視察永和二期三標汙水下水道工程防災整備情形。（新北市政府提供／葉書宏新北傳真）

中颱米塔來襲，新北市長侯友宜今（30）日下午前往永和區視察永和二期三標汙水下水道工程防災整備情形，指示工程單位盡量縮小工程圍籬，務必做好側溝清淤工作，並加強指示燈照明，確保用路人的行車、行走順暢與安全。

侯友宜強調，停班停課不是放假，是防颱；不是政治，是作戰，不能拿民眾生命財產來賭。防颱工作不能等到狂風暴雨來了，再來準備、再來宣布放假，要給予民眾防颱準備時間，尤其有人居偏遠的山區或海邊，必須有更充分的時間、更周全的防颱準備，這些都是公部門的重要考量因素。

侯友宜指出，新北市幅員遼闊，位居大台北區1,000萬人口的中心點，防災工作事關民眾生命財產安全，身為新北市長責無旁貸，理當積極協調台北市、基隆市，甚至包括宜蘭、桃園等周邊縣市，共同面對天災挑戰，「這是我的責任，也是我該做的事情」。

侯友宜提出一個重要觀念，在面對重大災害的處理原則與態度，就是要「料敵從寬、禦敵從嚴」。他表示，就目前科技尚無法做精準預測，但是我們可以做好充分的防災準備。

視察中，水利局也用手機向市長示範「新北市易淹水地區監測系統」，水利局長宋德仁表示，目前已增設70處路面積淹水感測站，並在17個行政區46處增設雨水下水道水位計共49支，即時監測水位，如發現有積淹水情形，可第一時間派員前往瞭解淹水原因，並提供即時應變處理。

結束永和二期三標汙水下水道工程視察後，侯友宜於下午5點30分召開第二次防災工作會報，再次叮囑各局處及區公所不可掉以輕心，務必堅守工作崗位，守護民眾生命財產安全。

(中時 )