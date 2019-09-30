台北地院裁定昨日向香港藝人何韻詩潑漆的胡嫌及梁嫌分別以20萬交保、10萬元交保，內政部長徐國勇在臉書貼文，說他要表達對地方法院裁定的失望！也希望檢方提起抗告。

具有律師背景的徐國勇說，兩名犯嫌的行徑，是有其預謀、有分工，且是組織性及持續性的以暴力手段來妨害他人行使應有的權利，除了違反法律，更不符民眾觀感及法律期待。該組織及犯嫌先前還曾攻擊蔡丁貴及黃之鋒，他們的行徑是打壓人民集會遊行及言論的自由，是對社會治安具有持續性的威脅！

徐國勇指出，這些份子是以暴力威脅為手段，從持續暴力行為及其分工可知，此些份子的結合並非僅是臨時或立即性的隨意結合，而係長期有宗旨及目的性的結合，更有其內部分工的結構存在，且暴力也為其集團的宗旨。組織犯罪防治條例明定：「有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」，因此，這些份子的犯罪組合，已構成犯罪組織。

徐國勇表示，台灣不應容許暴力份子用暴力的行為，來妨害人民合法權力的行使，希望檢察官能提起抗告！

(中時 )