國道1號桃園交流道前天動土，任內積極協調促成的前立委陳根德昨痛批沒徵地就先動工，批根本是為選舉好大喜功。（蔡依珍攝）

國道1號桃園交流道前天動土，任內積極協調促成的前立委陳根德昨質疑，2013年經費就已到位，卻停擺，如今用地都尚未取得就辦動工，根本是鄭文燦為了選舉作秀、好大喜功。

新聞處長詹賀舜強調中正北路交流道工程穩健進行中，若有持續追蹤就會知道目前進度，請國民黨推派的立委參選人不要以看衰地方重大建設的方式博取新聞版面，這不是關心地方的正確方式。

陳根德說，早在2013年高公局就已編列近50億元，為桃園增建包括桃園交流道的4個交流道，他出面跟地方協調，2014年辦理多場說明會，終和居民和地主達成共識，包括交流道用地併捷運機場用地採區段徵收，在都市計畫前同意當時的縣政府先租用、工程先行，之後再配地，鄉親也認為蘆興南路僅是輔助中正北路，建議拓寬成15米道路即可。

陳根德說，但綠色執政後桃園交流道工程空轉停滯近5年，如今土地都還沒取得就搶動工，痛斥是假動工，全為選舉囫圇吞棗、投機取巧、好大喜功，更甚的是徵收價格未定，強迫推動根本是欺壓老百姓。

工務局解釋，高工局主辦的匝道工程已完成用地徵收手續，2／3地主已領錢，其餘想領地的地主已簽署同意書保留徵收資格，動工沒問題。而蘆興南路平面道路拓寬工程已完成都市計畫變更成道路用地，1550公尺約5626.5坪，用地費8億、工程費2.2億元，目前正向中央積極爭取中，只要經費到位，就可進行協議價購，不成才會採市價走一般徵收。

(中時 )