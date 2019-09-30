公視與國影中心、金馬學院、合作推出《4X相識》系列劇情短片，利用60年代台語片創作全新短片，特邀今年金鐘準影帝與影后吳朋奉、黃鐙輝、蔡淑臻、江沂宸擔綱演出，其中，黃鐙輝對《大俠梅花鹿》特別有感：「電影海報時就覺得梅花鹿裝很鬧！直到真正拍攝之後才發現其實當年的前輩們很敢！」江沂宸看了《三八新娘憨女婿》大讚：「真的很前衛！」蔡淑臻覺得《燒肉粽》最感人的是：「背負傳統家庭倫理觀念與自身權益衝突的思考。」

《隨片登台》導演林亞佑，以劇中劇的方式，復刻《大俠梅花鹿》、《天字第一號》，邀請今年以公視《奇蹟的女兒》入圍迷你劇集（電視電影）男配角獎的黃鐙輝扮演導演，管罄則復刻台語片女星白虹飾演過的「鹿小姐」及「天字第一號」。談起第一次見到管罄穿梅花鹿裝，黃鐙輝笑說：「太鬧了！只想跟她拍照！太可愛了啦！」而且，這是黃鐙輝第一次演劇中劇，他直呼：「真的太好玩了！很複雜！現場常常不知道到底卡了沒！」

《前世情人的情人》由馬來西亞籍導演梁秀紅執導，以「仿古」的手法拍攝，邀請榮獲金鐘獎、金馬獎、台北電影節肯定的吳朋奉，與今年以公視《20之後》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎的江沂宸演出父女，《前》片取材自50年代台語愛情喜劇片《三八新娘憨女婿》江沂宸看過《三》片後，則十分驚訝與意外該片所呈現愛情觀如此奔放，甚至比現在還勇敢，遇家人反抗就私奔，「比現在的曲折受阻，過去反而直接而乾脆！」

《燒肉粽2019》導演陳定寧則以「前世今生」來串連兩世代的《燒肉粽》故事。邀請以戲劇《鑑識英雄II 正義之戰》二度入圍金鐘獎戲劇類女主角獎的蔡淑臻，與演員前輩陳武雄、資深歌仔戲演員許先姬等共同演出。那位從小為了幫父親還債而賣燒肉粽的女孩，長大後決定離家，走到算命攤，竟經歷了《燒肉粽》故事重演，面臨留下還是離開的抉擇，十分賺人熱淚。這部短片之所以吸引蔡淑臻出演，除了短片致敬了台語電影，就是導演提出「用現實與夢境」將兩個時代與電影融合的想法。

《阿嬤的秘密》導演林世菁則以偽紀錄片手法來呈現台語片《丈夫的秘密》（又名《錯戀》）40年後的「續集」，邀請被譽為「台灣美空雲雀」的慕容華，與《人面魚》演員蔡武雄和新生代演員張楷奕主演。透過孫子的鏡頭，去紀錄《丈》片女主角麗雲（慕容華飾）憶起40年前遇人不淑，為扶養兒子落入風塵的種種，以及想念自己兒子的心情。 《4X相識》系列劇情短片將於11月8日週五晚間於金馬影展世界首映。

(中時 )