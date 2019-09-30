中共中央軍委主席的大陸國家主席習近平自上任以來，包括即將舉行的十一閱兵在內，共舉行過5次重要閱兵，從中可以看出習對軍權牢牢掌控，透過軍事改革強化共軍實戰能力，強調海空一體的「走出去、反介入」戰略。

習近平任上的5次閱兵分述如下：

2015年在北京舉行的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年」閱兵式，圖為閱兵總指揮、北京軍區司令員宋普選請中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱受閱部隊。（圖／新華社)

第1次：2015年9月3日抗戰勝利70周年，以紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年所舉行的大型閱兵儀式，於北京天安門廣場舉行。這是中共建政以來第15次大型閱兵，也是中共歷來規模最大的閱兵式，同時也是首次在非「十一」國慶期間舉行，也是首次紀念對日抗戰與二次大戰勝利的閱兵。

2017年慶祝中共建軍90週年，習近平朱日和聯合訓練基地舉行閱兵式。（圖／新華社）

第2次：2017年7月30日，在「八一」建軍節90周年前夕，於朱日和戰術訓練基地舉行。是首次以慶祝建軍節為主題閱兵，也是習近平首次在野戰沙場檢閱部隊，對共軍更重要的是這次是軍隊改革後首次閱兵。習近平在閱兵後特別強調，「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國的領土從中國分裂出去。」

第3次：2018年4月12日南海大閱兵，在大陸海南省三亞市以南約10海里的南海海域上舉行，首次公布了最新型戰略核潛艇和攻擊型核潛艇，共有48艘軍艦、76架戰機、1萬多名官兵參與，是中共建政以來規模最大的海上閱兵。這次南海閱兵是正式對外宣示，中國大陸已經完成積極防衛南海主權的工作，改變了以往在南海被動的地位。

2019年4月23日習近平在慶祝中共海軍成立70週年海上閱兵活動中檢閱海軍部隊。（圖／新華社）

第4次：2019年4月23日中共海軍成立70周年閱兵在青島海濱舉行，同時也舉行國際艦隊檢閱式，受閱各式艦艇32艘(包含首次受閱的航空母艦)、戰機39架。另有61國艦艇與代表團參加國際閱艦式。

2018年4月12日習近平在三亞的南海海域進行海上閱兵後，與受閱部隊長沙艦官兵合影。（圖／新華社）

第5次：2019年10月1日在北京天安門廣場舉行，此次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。預計人閱陸、海、空、火箭部隊最新型武器裝備，集中展示70年來國防科技工業與軍隊建設成就，其中包括多項首次展出的大型洲際導彈等戰略武器，是歷來首次亮相新型武器裝備最多的一次。

在這次的「十一」閱兵之後，習近平可以說是中共歷來領導人進行大閱兵次數種類最多的一位，也是閱兵創下各種「首次」最多的一位，其對外界展現強軍強國決心也是中共史無前例的。

(中時電子報)