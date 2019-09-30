陳柏妤訓練學生室內配線。（東石高中提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉縣朴子市東石高中電機科日前再傳捷報，學生簡羽柏、彭冠霖及蕭宏偉於第49屆全國技能競賽勇奪室內配線金牌、銅牌及佳作。校方表示，指導老師陳柏妤與電機科主任唐山林這對金牌夫妻檔，延續本校電機科優良傳統，多年來培育出許多校內傑出好手。

校長楊長鉿指出，唐主任與陳老師賢伉儷是訓練工業配線及室內配線之教練，近年來競賽成績十分亮麗，去年全國技能競賽囊括工業配線金牌、室內配線金牌及銀牌，今年再獲佳績，他們一整個禮拜陪同學生在競賽現場，並暫時將自己的孩子託付給長輩照顧，這種無私奉獻的精神堪稱教育典範。

唐山林及陳柏妤表示，剛開始沒有訓練選手的經驗，之後幾年，經常在學生比賽時，去觀摩別校選手如何進行，慢慢摸索出適合學生的訓練方式，這幾年也發覺學生表現固然重要，但訓練過程中，學生是否養成正確工作態度、解決問題的能力及挫折忍受力，才能讓學生受用一生。

這次金牌選手簡羽柏的班導師黃炳睿表示，羽柏爸爸在機電公司上班，也許因父子血緣關係，羽柏也對電機方面有濃厚興趣，入學前特別做了功課，才選擇了東高電機科，當選手真的很不容易，幾乎無假日，能奪金牌絕非偶然，也證明當初父子倆的決定是對的。

校方表示，本校經費有限，光選手訓練材料費，楊校長與實習主任吳東利都要四處奔走募款，除朴子市高明寺、電機科校友黃淙冽等每年贊助選手培訓經費外，本校傑出校友、興達建設公司陳金樹總經理，今年暑假也為了這次比賽贊助經費，只為了讓參賽師生能全力以赴、無後顧之憂。

(中時 )