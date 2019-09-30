苗栗明天正常上班上課 20:132019/09/30 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 海巡署中部分署第三岸巡隊30日呼籲，勿在颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣政府30日晚間8時許宣布，依據中央氣象局預報資料，苗栗縣未達停班停課標準，明(10／1)日照常上班、照常上課。 縣府指出，考量苗栗山區降雨量部分已達停班停課標準，將授權各鄉鎮市公所，考量各地區地形及雨量實際影響，如有致交通、水電供應中斷或供應困難，可能致災影響通行或有危及上班上課安全之虞時，可自行通報縣府後宣布停止上班上課。 (中時 ) #上班 #上課 #苗栗 #停課 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風米塔來勢洶洶 桃園市復興區明停班停課 21:142019/09/29 生活 宜蘭縣 明天停班停課 22:282019/09/29 生活 北北基30日停班停課 22:302019/09/29 生活 颱風米塔逼近 新北市明停班停課 22:142019/09/29 生活 北北基宣佈30日停止上班上課 22:272019/09/29 生活 桃園明停班停課 農博休園1日 22:562019/09/29 生活 北北基明停班停課 台北慈濟醫院上午門診正常 22:492019/09/29 生活 花蓮》花蓮已達停班、課標準，今日停班、停課。 08:022019/09/30 生活 不斷更新》苗栗縣、新竹市晚上6時起停止上班上課 08:262019/09/30 生活 颱風米塔來襲 馬祖是否停班、停課晚間10時宣布 19:332019/09/30 生活 生活熱門新聞 不斷更新》颱風假掰了！明天北北基正常上班課 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 韓國瑜粉專竟黑韓 韓競辦驚爆是他們幹的 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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