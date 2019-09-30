苗栗縣政府30日晚間8時許宣布，依據中央氣象局預報資料，苗栗縣未達停班停課標準，明(10／1)日照常上班、照常上課。

縣府指出，考量苗栗山區降雨量部分已達停班停課標準，將授權各鄉鎮市公所，考量各地區地形及雨量實際影響，如有致交通、水電供應中斷或供應困難，可能致災影響通行或有危及上班上課安全之虞時，可自行通報縣府後宣布停止上班上課。

(中時 )