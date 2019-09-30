竹山鎮中央、延正、桂林、秀林、田子及大鞍里，總共11處農路及排水溝年久失修，引發民怨；南投縣長林明溱勘查後，總共核定800多萬元工程經費，並強調將會盡快施工改善，解決民眾的困擾。

林明溱由縣議員蔡孟娥、游顥，及縣府工務處長陳錫梧等人陪同，會勘後埔郵局前的中央里枋寮巷、延正里興達純製糖廠旁的道路，這兩處道路民眾出入頻繁，使用率高，路面有多處坑洞、破碎不堪等，路面將刨除，重新鋪設AC路面。

前山路1段98巷只有單側排水溝，無法容納現有住戶的排水量，另一側有新建住宅正在施工，導致下雨後土石泥流雨水淤積在巷道中，造成住戶困擾！林明溱責成工務處盡速施作改善，解決民怨。

竹山鎮中山路與大智路正在施作下水道，工程經費2000多萬元，但當地民眾陳情表示，該路段位於都市計畫區外，仍有近50公尺未能改善，希望縣府能一併處理；林明溱當場同意完成該路段全線排水工程。

(中時 )