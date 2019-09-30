屏東士兵基地輕生亡 八軍團：配合檢警調查 20:142019/09/30 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空軍屏東基地發生上兵自戕身亡，軍方配合檢警調查。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍第八軍團所屬第四地區支援指揮部林姓士兵，今日下午被發現在支援的空軍屏東基地營內樹林自殘身亡，案發後單位已立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理，以釐清案情。 陸軍八軍團發言人少將武立文針對此案表達哀痛與不捨，強調後續除全力配合檢警調查、釐清案情外；另將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，避免憾事再生。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #軍團 #陸軍 #地區 #單位 #案情 也許您會感興趣 推薦閱讀 929台港大遊行 主辦單位：有糾察隊 12:392019/09/26 政治 東北風影響 雙北基宜大雨特報 13:562019/09/26 生活 台中還有1字頭房價？到這兩個地區找還有機會！ 17:582019/09/26 生活 金山首站Youbike開跑 市議員深夜搶先測試 01:072019/09/27 生活 雨勢再擴大 9縣市防豪大雨狂炸 17:132019/09/28 生活 米塔颱風逼近 農委會籲農民防災 13:502019/09/29 生活 米塔颱風再增強 估明天增為中颱 15:062019/09/29 生活 颱風米塔陸警發布 中央災變中心升級1級開設 22:412019/09/29 社會 陸軍中將簡士偉 升政戰局長 04:102019/09/30 政治要聞 防颱視同作戰 軍方前往山區待命 09:122019/09/30 生活 社會熱門新聞 國中女誘高中男：舔到你射出來 - 社會 最難放颱風假的縣市 這幾處最「風調雨順」 - 社會 潑漆聲押丟鞋馬英九沒事 網諷：綠就對了！ - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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