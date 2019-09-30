陸軍第八軍團所屬第四地區支援指揮部林姓士兵，今日下午被發現在支援的空軍屏東基地營內樹林自殘身亡，案發後單位已立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理，以釐清案情。

陸軍八軍團發言人少將武立文針對此案表達哀痛與不捨，強調後續除全力配合檢警調查、釐清案情外；另將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，避免憾事再生。

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