南投縣推動社區產業行銷計畫，埔里鎮一新社區實體店面30日開張，成為全縣第8個社區店面；埔里鎮長廖志城表示，希望藉由實體店面行銷在地的茭白筍等特產，並且引遊客到訪，發展社區觀光產業。

一新社區實體店面開幕，包括立法委員馬文君、副議長潘一全、縣議員林芳伃、葉仁創等人都共襄盛舉，慶祝社區產業推動更往前一步，開創社區財源。

縣府社會及勞動處科長王榮義表示，縣府推動社區產業行銷計畫，目前有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等21個社區加入；一新社區是繼良善及籃城之後，埔里鎮第3個、全縣第8個社區產業實體店面，希望藉此平台行銷推廣社區農產品，為社會大眾提供選購優質產品的新通路，新增財源更可挹注社區福利。

廖志城表示，希望在生態保育與經濟發展取得平衡點，讓遊客有更好的農村文化與深度體驗，享用新鮮的茭白筍，體驗當地然風光。

一新社區理事長林宥岑表示，社區長期致力於友善耕作及復育白灣白魚，許多小農通過有機及綠保田認證，生產優質農產品，除了成立社區實體店面，也以行動攤車行銷，可以定點或機動展售，達到最佳的行銷效果，希望藉此增加小農的經濟效益，挹注社區老人據點服務經費，營造幸福永續社區。

(中時 )