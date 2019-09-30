環保署10月1日針對中火新建燃氣機組計畫召開環評專案小組第4次初審會議，台中市長盧秀燕指派環保局長吳志超出席表達嚴正抗議，要求中火減煤4成，生煤用量降至歷年最低1104萬噸，及汰舊換新，新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役或拆除，「兩項原則沒解決，絕不妥協！」

盧秀燕對中火擬新增機組態度強硬，強調過去各縣市已增加林口、通霄及大林等6部機組，今年市府提出中火減煤量，會在理性務實的態度下，要求中火生煤用量降至1104萬噸，實質改善空汙，向中央喊話，傾聽市府、市議會、市民的心聲。

吳志超表示，環保署發文給中火在地的台中市府出席環評會議，他將在會中提出兩大訴求，包括市府將藉年底中火10張許可證展延審查時機，將《生煤自治條例》規定載入許可證中，要求中火生煤用量從近年最高1839萬公噸降至僅1104萬噸，符合4年減4成規定。

此外，若中火未來增設2部燃氣機組，在新燃氣機組運轉前，至少要將等同發電量的4部燃煤機組除役或拆除，達成市府所要求的汰舊換新，絕不接受燃煤機組改備用的選項。

新聞局長黃國瑋強調，台中火力發電廠是世界第4大火力電廠，現又擬規畫新增加2部燃氣機組，恐將成為世界最大火力電廠，中台灣不需要一個汙染巨獸，且中火是台中空汙最嚴重的固定汙染源，市府不能讓市民的健康再雪上加霜。

(中時 )