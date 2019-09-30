南韓國會9月30日召開全體會議，通過一項關於「敦促東京奧運會禁用旭日旗」的決議案。決議案要求國際奧委會、東京奧運會和殘奧會組委會，禁止在東京奧運會和東京殘奧會期間將旭日旗、印有旭日旗的服飾帶入場館，或用其為選手加油助威。

據韓聯社報導，決議案還要求南韓政府付出積極的外交努力，促使世界各國認識到旭日旗是日本帝國主義的象徵，以及在所有正式國際賽事和活動中禁用旭日旗。

9月11日，南韓文化體育觀光部以長官名義致函國際奧委會（IOC）主席巴赫，對東京奧運會和東京殘奧會組織委員會允許觀眾使用日軍軍旗「旭日旗」深表失望和憂慮，並要求國際奧委會禁止使用旭日旗。

信函中指出，旭日旗象徵著日本帝國主義在19世紀末以來的對亞洲的侵略戰爭，近來日本右翼團體也在舉行歧視和厭惡外國人的示威時使用旭日旗。此外還主張，與納粹的萬字符（納粹黨黨徽）在歐洲使人聯想起戰爭噩夢一樣，旭日旗是當時遭受日本侵略的南韓和中國、東南亞各國「聯想起歷史傷痕與痛苦的象徵」。國際足聯已禁止使用旭日旗。

南韓文體部強調，東京奧運會允許使用旭日旗與追求愛與和平的奧運會精神背道而馳，並要求國際奧委會發揮積極作用，責令東京奧委會採取糾正措施，禁止旭日旗在賽場出現。

然而，關於2020年東京奧運會和殘奧會的應對，日本政府擬不把在賽場攜帶和使用二戰前是日本軍旗的旭日旗視作問題。日本外務省的外務報導官大鷹正人18日在記者會上就旭日旗是軍國主義象徵的認識，強調稱「完全沒有」。對於要求禁止使用的意見，他反駁稱「世上有一部分人抱有錯誤的理解」。

日本共同社22日報導說，有關旭日旗，東京奧組委（主席森喜朗）透露方針稱：「沒有設想將其作為禁止帶入的物品。」政府認可了奧組委的方針。但圍繞帶入旭日旗一事，不只是南韓，日本國內也以自由主義者為主有意見認為有損日本和平國家的形象。明年即將迎來奧運，此事或引發討論。

大鷹就旭日旗指出「這是日本長期以來為人所熟悉的設計，因此（軍旗）採用了這一圖案」，還稱「對如今的日本人來說也視為一種重要的傳統事物，不應被提出各種不滿」，對反對派進行了牽制。

據分析該發言是基於首相官邸的意向。官房長官菅義偉在5日的記者會上暗示認可奧組委的方針。奧運相橋本聖子12日就帶入旭日旗是否相當於政治宣傳，指出「認為不是」。

圍繞旭日旗，可見右翼團體在公共場合使用的情況。15日有團體在東京舉著旭日旗遊行，並呼喊「日韓斷交」、「朝鮮人滾回去」等。遊行受到反對仇恨言論的市民的抗議，現場一度出現騷動。

(中時電子報)