民調持續下滑 韓國瑜沒有回應 20:342019/09/30 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜（前右）30日夜宿前鎮區無障礙之家，與星兒比賽舉啞鈴。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜9月30日晚間走訪前鎮區無障礙之家並夜宿，對於民調持續下滑，是否感到壓力等問題，韓國瑜沒有表示意見。 韓國瑜接著參觀無障礙之家的口腔醫療中心，以及體適能室等設施，與星兒比賽舉啞鈴。他晚間與數名星兒互動，星兒看到韓國瑜的蒞臨都感到很開心。 (旺報 ) #韓國瑜 #2020大選 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… 00:032019/09/26 娛樂 韓30年前論文被開箱 台教會驚：神預言反送中！ 10:512019/09/26 政治 曾永權主持韓2020澎湖縣競選會報 15:452019/09/26 政治 韓打造高雄全台首富 目標不變 04:102019/09/27 政治要聞 遭逼問為何對韓忠誠？韓粉一句話電爆 08:032019/09/27 政治 「一個人」的故事 黃曼昕千字文感動韓粉 10:372019/09/27 政治 註定總統命？他曝韓國瑜這天起大翻身 15:342019/09/27 生活 郭粉砲打韓國瑜有道理？洛杉基提四大不解之處 08:062019/09/29 政治 韓國瑜粉專竟黑韓 韓競辦驚爆是他們幹的 19:162019/09/30 生活 不演了？阿扁重病竟怒嗆韓國瑜馬英九！ 19:572019/09/30 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 朱立倫也救不了韓國瑜 - 政治 為何力挺韓國瑜？年輕正妹學生終於說心裡話！ - 政治 民進黨變了？深綠農民仰天長嘆：我挺韓被… - 政治 不演了？阿扁重病竟怒嗆韓國瑜馬英九！ - 政治 台大畢業生面試批韓 下場GG了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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