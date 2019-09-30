高雄市長韓國瑜9月30日晚間走訪前鎮區無障礙之家並夜宿，對於民調持續下滑，是否感到壓力等問題，韓國瑜沒有表示意見。

韓國瑜接著參觀無障礙之家的口腔醫療中心，以及體適能室等設施，與星兒比賽舉啞鈴。他晚間與數名星兒互動，星兒看到韓國瑜的蒞臨都感到很開心。

(旺報 )