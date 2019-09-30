檢警今天在潑漆嫌犯位於板橋的辦公室，搜出大量抗議標語與準備攻擊何韻詩的水槍、穢物等證物。（警方提供／胡欣男台北傳真）

香港歌手何韻詩昨參加反送中遊行時，遭胡、梁姓男子潑紅漆，檢方依組織犯罪等罪嫌聲押，台北地院審理認為，組織犯罪部分檢方舉證不足，但2人已對妨害名譽及毀損認罪，沒羈押必要。裁定胡20萬、梁10萬元交保。警政署對此表示，2嫌交保恐不利向上偵辦且難避免再犯危害情事發生，專案小組將建請檢察官即時提出抗告。

警政署指出，根據專案小組搜索現場查獲相關不法事證，均足以證明此次暴力攻擊行為，係具「預謀性、計畫性、組織性」的犯罪行為。另胡嫌曾有多次暴力攻擊不法紀錄，且查獲7名共犯到案，證據顯示幕後有更重要的教唆者尚未到案，2嫌交保恐有串證、湮滅證據之虞，不利日後向上偵辦。

警政署也擔心，嫌犯未來恐有持續、重覆實施暴力犯罪可能性，致危害他人之虞。專案小組將建請承辦檢察官對本案即時提出抗告，以利追緝共犯及後續偵查，防止再次犯罪。

胡男遭法官裁定20萬元交保，稍早他步出法院表示，使用暴力，他要向何韻詩道歉，願接受法律制裁。但他也怒指，有媒體報導稱他擁有刀跟槍，他強力否認並稱如果有涉組織犯罪，法官怎麼可能讓他交保，他也批評警方針對他，是受蔡英文總統指示。

(中時 )