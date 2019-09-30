花蓮地區受米塔颱風影響，部分區域陸續出現停電災況，台電花蓮營業處動員59位工程人員與作業機具，不畏風雨全力搶救修復。截至晚間8時許累積停電戶數多逾千戶，集中於花蓮北區，但在搶修後已全數恢復供電。台電表示，民眾可多利用「颱風停修電資訊」專區輸入查詢或通報停電資訊。

花蓮地區30日午後開始出現強陣風，北部鄉鎮因離颱風較近，瞬間風勢十分強勁，導致多處路樹倒塌，不少勾動電纜導致區域斷電，甚至壓垮變電箱。台電在獲報後即在第一時間派遣人員搶修，各地出動人員共多達59位，出動13輛吊臂與昇空工程車。

此次受影響戶數多達1709戶，集中於花蓮市、北浦、壽豐、豐濱及鳳林等地，但在工程團隊冒雨搶救下，晚間8點全縣受影響戶皆已恢復正常供電。

台電提到，搶修後若仍有個別用戶發生未來電情形，可以使用台電網站「颱風停復電資訊」專區輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊，或撥03-823206停電通報專線，並將「1911」客服專線留給無法使用網路的民眾，讓台電在最短時間內，點亮燈火、順利復電。

(中時 )