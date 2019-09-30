20歲創作新人習譜予發行首張個人專輯《習習相關》，第一波主打歌〈人累〉一推出分別進各排行榜十大歌曲，〈人累〉MV在YouTube破100萬點閱，她開心說：「謝謝媒體和粉絲的支持，我會一直努力下去。」而她提到會進入歌壇，因媽媽是孟庭葦的歌迷，當肚裡懷著她時，無時無刻播著孟庭葦的歌曲作為胎教，耳濡目染。

習譜予在2、3歲時，媽媽某次在家鄉鎮上的表演大會獻唱，但她當時只要黏著媽媽，媽媽只好抱她上去，不過媽媽唱到一半發現，年紀小小的她，居然全程跟唱，加上習譜予之前在家從沒唱過，媽媽十分驚訝，還把麥克風放到她面前，她一字不漏唱完整歌，讓眾人封她「小神童」，習譜予笑說：「那時太小已不知道，可能自然而然會的。」媽媽則驕傲說：「應該是胎教吧。」

此外，習譜予在專輯中，包辦部份的詞曲，並與知名製作人陳建騏、MV導演黃中平、造型師李明川、攝影師黃義文等人合作，她歌曲搭上4部電視劇主題曲，包括〈人累〉分別是中天陸劇《小女花不棄》片尾曲和《香蜜沉沉燼如霜》片頭、尾曲，〈啦啦啦〉是衛視中文台韓劇《天空之城》片尾曲及中天陸劇《小女花不棄》片頭曲，〈尋〉則是八大戲劇台韓劇《僅此一次的愛情》片尾曲，皆獲得好評。

習譜予近來發行首張個人專輯《習習相關》。（大藝未來提供）

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