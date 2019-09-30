路嘉怡、KEVIN及夏和熙主持三立都會台《拜託了！女神》，與韓國合作零時差，分享第一手時尚潮流資訊，更在YouTube創造百萬流量，這次節目再進化，不但打造全新攝影棚，還推出新單元「女神診療室」，將和台灣的女神們有更多互動，讓大家看見女神不完美的一面，引發不一樣的火花。

KEVIN表示會用不一樣的型態呈現，找了許多台灣的女神們，觀眾將會看見女神也和一般人一樣有不完美的一面。路嘉怡附和，「沒有人是完美的，我自己也常在節目上公開自己的缺點，節目將逐一為大家解決問題，收看的人也能成為女神，讓大家活得更有自信。」她也表示，自己常被朋友請教各種問題，但她內心有一本時尚小筆記本，都能解答。

節目首集邀請「台劇女神」曾莞婷，168公分、維持19年50公斤以下好身材，讓路嘉怡羨慕之外，好奇曾莞婷到底有什麼困擾？原來，八點檔曾讓曾莞婷連拍14天不能回家好好休息，造成生理期大亂，一個月來好幾次，長時間帶妝也讓她的臉常冒痘痘，皮膚變得敏感脆弱，唯一的好處是站著拍戲讓她維持好身材。KEVIN直接跑到女神身邊貼臉檢視，「莞婷的皮膚很好，不化妝比化妝還好看。」診療團也提醒其實亂卸妝比不卸妝更可怕，一定要用正確的方式卸妝與保養才能避免痘痘橫生。

(中時 )