56歲金曲台語歌王洪榮宏2017年與小11歲有「小鄧麗君」的張瀞云閃婚，夫妻倆時常大方放閃，張瀞云30日在臉書發文上傳一張洪榮宏開心喝著飲料，她則在旁邊親暱的抱著一個小女童，寫道「一家三口」，並搭配5個笑臉的表情符號，似乎十分幸福，許多網友也紛紛獻祝福：「原來你們倆偷跑去生小孩呀！」、「恭喜喔！寶寶好可愛」。

張瀞云隨後也在臉書回覆留言：「時間過得真快，不知不覺已經長這麼大了，很有效率吧！」引起熱論。對此，洪榮宏昨並未正面回應，而洪榮宏友人表示，洪榮宏、張瀞云結婚後，與他們幾乎約半年會相見歡、談天，「每次見到瀞云的肚子都是平坦的，不像是有懷孕，應該不是他們的小孩。」

洪榮宏曾有過2段婚姻，他梅開3度，與老婆感情融洽，去年在發片記者會上，與老婆攜手亮相，當時被問及是否有想生小孩？張瀞云表示「沒有計劃但也沒有排斥。」洪榮宏則說：「順其自然。」而突然發出的一家三口照的關係，讓人好奇。

(中時 )