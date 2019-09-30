白安29日參加統一7-ELEVEn獅隊在台南棒球場舉辦「搖擺季-獅吼開唱」音樂盛會，她擔任開球嘉賓，首度站上球場開球，心情興奮。她日前歡慶28歲生日，許下希望能遇到很有挑戰的事情，因此一接到開球邀約，就躍躍欲試，反倒身旁的工作人員在一旁看好戲，紛紛猜測身材纖瘦的白安開球可以丟的多近，並打趣說：「是否會榮登開球丟最近的藝人？」

在現場時，白安用力一投，丟出亮眼大曲球入袋，讓很多球迷驚呼，白安開心又驕傲說：「不要小看我！」不過事實上，她當天一到球場，顯得有些緊張，「上次摸到棒球是是國小的時候，我怕我丟不出去。」但在統一獅新秀林安可的指導下，白安一投就上手，投得又遠又準，他稱讚有天份。

除了開球外，白安也演唱〈讓我逃離平庸的生活〉、〈最想見到你〉等歌曲，她表示可以穿平底鞋唱歌，十分開心，笑說：「我很喜歡穿平底鞋唱歌，來球場唱歌毫無疑問可以穿平底鞋公司不會反對我。」

(中時 )