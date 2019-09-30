每每颱風來襲，除了希望不要帶來災害，民眾最期待的就是颱風假了。有網友在PTT討論「最難放颱風假的縣市是？」沒想到兩個鄰近的縣市討論度都超高，幾乎可以登上最風調雨順的縣市。

原PO網友表示，颱風有機會造成災害，可以不來，最好還是別來，來了也可以，只要給些風雨水量（當然還有放假）不要給災害。他表示，自己是台中人，所以感覺是台中耶，感覺比較常風調雨順，尤其護國神山，主峰都在中部。而颱風常常不是北偏就是南偏，因此台中常常無緣得見，

有網友統計留言，發現最難放颱風假的縣市依序為，台中、彰化、台南...(翻攝自PTT)

原PO也好奇的詢問網友，最難放颱風假的縣市是，其實是那一個縣市？

發文引起網友熱議，許多網友都認為是「台中」、「彰化」，也有不少人認為是苗栗，留言「台中吧，我這幾年待台中好像沒放過幾」、「當然是我大彰化，有大佛AT力場開啟，每次有颱風直衝彰化，下場都變成天邊一朵雲」、「石虎縣吧」，不過有網友統計留言，發現最難放颱風假的縣市依序為，台中、彰化、台南...

(中時電子報)