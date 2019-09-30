原垃圾區域已清空、整潔情形良好，無垃圾堆置。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

原垃圾區域已清空、整潔情形良好，無垃圾堆置。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

原垃圾場和資源回收區鄰近教學區，上周已全數清空。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

家長不滿控訴老鼠橫行校園。(翻攝自網路／蔡依珍桃園傳真)

米奇出沒！桃園一所國中驚傳鼠患，甚至有學生倒垃圾時被慘咬，家長不滿控訴老鼠橫行校園，校方坦言暑假校內有2個整修工程，加上位處重劃區，導致老鼠氾濫，開學即委託專業滅鼠公司，案發後也加強投藥，目前已將垃圾場遷移、遠離教學區，全面抗鼠。

有家長在網上爆料，稱開班親會時在校園驚見老鼠大軍，問學生才知道早已司空見慣，師長僅以黏鼠板消極滅鼠，有學生甚至被老鼠狠咬，手掌留下2個清晰的齒印，不但傷口發黑、旁邊更紅腫，反問這樣的教學環境正常嗎？希望給孩子安全、衛生的學習環境。

校方坦言老鼠數量確實超乎預期，直言暑假正好進行和平樓外牆整修和東側廁所整修工程，工人便當食用完後亂丟，加上位處重劃區、工地多，荒地開挖就湧進校園內，開學後就有委託專業滅鼠公司來清理，但業者也說無法立竿見影，只能不斷投藥改善。

校方指出，原垃圾場和資源回收區鄰近教學區，上周已全數清空，遷移到操場旁空地，並以重物加蓋，避免老鼠竄入，也商請清潔隊加強每日清運垃圾、回收物及廚餘，不再堆置隔夜。

校方表示，被咬的7年級男同學是丟垃圾時，藏在垃圾桶內的老鼠遭驚擾，跳到學生的手上，但學生沒有在第一時間反應，直到2天後發現紅腫熱痛，才趕緊帶去施打破傷風避免感染，目前已逐漸復原，會持續關心追蹤。

教育局指出，9月20日第一時間獲報即前往了解、協助處理，25日再次前往追蹤處理情形，原垃圾區域已清空、整潔情形良好，無垃圾堆置，現場打掃學生也表達近期已無老鼠出現。

(中時 )