撲克牌多變的玩法適合照顧者及失智者一起遊玩，促進失智長者的不同能力。(八里療養院提供／吳亮賢新北傳真)

八里療養院表示，藉由這些活動，對失智症長者的認知刺激是有幫助的。(八里療養院提供／吳亮賢新北傳真)

今(30)日北北基宣布放颱風假，北部地區各地失智據點皆暫停營業，為讓失智長者在家也能達到活動效果，八里療養院建議，透過居家撲克牌遊戲，刺激長輩認知功能，減緩失智速度，讓家屬在家裡也能輕鬆陪伴失智長輩，照顧者和失智長輩都樂在其中。

八里療養院指出，失智症除了到機構之外，最重要的就是每天到失智據點參與活動，突然的颱風假，讓北部地區的失智症長者只能待在家裡，因此特別提供撲克牌遊戲，讓長者在家裡也能達到活動的效果。

職能治療師夏安婷表示，撲克牌是一種經濟實惠且長輩熟悉的活動，具有多種特性，包括數字、顏色、形狀等，搭配多變的玩法，如心臟病、接龍、十點半等，很適合照顧者及失智者一起遊玩，促進失智長者的不同能力。

職能治療科主任張自強表示，藉由這些活動，對失智症長者的認知刺激是有幫助的，過程中增加大腦功能的運作，接受到多樣化的環境刺激，儘早的治療活動參與，則有助於減緩失智功能的退化。

張自強說，適當、趣味的活動設計，能增進長者的舒適、愉悅、支持等正向的情緒，同時也能減少寂寞、無望、無聊等負面感受，在沒有壓力的環境下達到復能的效益，提升長者接受復能的興趣與意願，使長者們的日常功能可以經過訓練而重建，促進生活功能。

(中時 )